– Jeg stripset 70–80 elsparkesykler. Det gjorde meg godt.

Nå nettopp

Reiner Schaufler var så fortvilet over kaoset elsparkesyklene skaper i bybildet, at han i protest stripset fast bremsen til håndtaket. Samtidig ryddet han elsparkesyklene han fant slengt, og parkerte dem slik at de ikke sto i veien for fotgjengere, syklister og biler.

Andre går mer drastisk til verks for å uttrykke sin frustrasjon over elsparkesyklene, som vi på halvannet år har fått godt over 10.000 av i Oslo.

Nå er Voi på sjarmoffensiven for elsparkesyklenes fremtid. En egen gatepatrulje voier rundt og rydder opp i brukernes rotete parkering.

– Vi rydder i alle sparkesyklene, ikke bare våre egne, forteller Voi-sjef Christina Moe Gjerde.

Selv er de klare på hva som må til. Se video øverst i saken.

