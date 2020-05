Umulig å se, men ingen sure miner da SAS-passasjerene tok på munnbind

Det var ikke mulig å se om SAS-passasjerene smilte eller ikke da de ved 11.30-tiden gikk om bord i flyet til Harstad/Narvik på Oslo lufthavn Gardermoen, alle hadde jo på seg munnbind. Men pressesjef John Eckhoff i SAS er sikker på at debuten med påbudt munnbind har gått bra.

– Jeg overvar tre boardinger og det gikk veldig bra. Nær sagt alle passasjerene hadde med egne munnbind. Mitt helt klare inntrykk er at det er stor forståelse for dette, sier Eckhoff til Aftenposten.

Munnbindene er det siste av flere tiltak som SAS har innført under koronakrisen, mens Norwegian gikk bort fra det samme kravet.

Vidar Ruud

– Det er nye boardingrutiner, der de som skal sitte bakerst går om bord først, vi desinfiserer flyene hver natt, har sluttet med matservering og fjernet alle gjenstander som ikke er nødvendige om bord.

Det er munnbindene som er det mest synlige tiltaket.

Vidar Ruud

– I den situasjonen vi er i nå så skaper dette ekstra trygghet når du skal ut og reise. Nå er dette i ferd med å bli en internasjonal bransjestandard. Det er ventet at EASA (EUs organ for luftfartssikkerhet) denne uken kommer med nye regler om dette, sier Eckhoff.

I Norge gjelder det nå også en regel om at man lar midtsetene, på fly der det er tre seter på hver side av midtgangen, stå tomme. Dette er en regel som svært få land har innført.

Nyhetsbyrået Reuters har tidligere meldt at EU-kommisjonen vil anbefale at det blir påbudt med munnbind på fly, men at midtsetene på flyene ikke trenger å stå tomme.

– Det er kjempeviktig at det kommer en harmonisering, slik at ikke hvert flyselskap og hvert land har egne regler, sier Eckhoff.