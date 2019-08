Støre ut mot regjerings forslag om kutt i sosialhjelp til innvandrere

Statsminister Erna Solberg (H) uttalte mandag til VG at regjeringen vil kutte sosialstønadene til innvandrere som ikke får seg jobb grunnet manglende norskferdigheter. Forslaget skal sendes ut på høring.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til Dagsavisen at muligheten til å kutte sosialhjelp er der allerede for dem som ikke gjør det de kan for å forsørge seg selv.

– Statsministeren vet godt at mange går gjennom introduksjonsprogrammet uten å lære seg norsk og har snakket om bedring i mange år. Men hun gjør lite for å gjøre programmene bedre, slik at de som kommer, får en reell mulighet til å lære språket og komme seg ut i jobb, sier Støre til avisen.

Partilederen mener regjeringens politikk med økte kontantytelser og behovsprøving av velferden bidrar til at blant annet kvinner med innvandrerbakgrunn ikke kommer i arbeid.

– Det kan godt hende sanksjonsmuligheter finnes, men det regjeringen foreslår nå, er å endre lovteksten nettopp for å ivareta dette. Vi ønsker at kommunene skal bidra i større grad, sier stortingsrepresentant Olav Trellevik (H) til avisen. Han sier også at regjeringen ikke ønsker å ramme svake individer.