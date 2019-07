To barn igjen i båten da mann falt over bord

(Bergens Tidende): Politiet ble varslet klokken 12.05 torsdag.

– Vi fikk melding om at en mann var savnet fra en fritidsbåt cirka 200 meter utenfor Bjergeneset i Dalsfjorden i Fjaler. Det var to barn om bord i båten, og folk i andre båter ble oppmerksomme på at det var problemer, sier operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt ved 13-tiden til BT.

– Vet du hvor gamle barna er?

– Nei, det vet jeg ikke, sier Rebnord.

– Barna er uskadet

Politiet opplyser at barna blir ivaretatt av familien. De er uskadet.

Ulykken skjedde mellom Holmen og Bjergeneset i Dalsfjorden.

Et redningshelikopter søker i området etter den savnede mannen.

Dykkere søker i sjøen. Det er også flere båter som gjennomfører overflatesøk. Politiet iverksetter strandsøk, opplyser Vest politidistrikt på Twitter ved 13.15-tiden.

Redningsskøyten er på vei til stedet.

Det er hovedredningssentralen i Sør-Norge som koordinerer leteaksjonen i Sunnfjord.

– To dykkere fra Bergen er sendt opp for å hjelpe til, sier vaktkommandør Tore Fanebust ved 110-sentralen.