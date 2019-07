Riksadvokaten avviser Bertheussens klage på Black Box-henleggelse

Bertheussen anmeldte teateret for å ha vist bilder av huset hun delte med sin samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), i en forestilling. Saken ble i vinter henlagt.

Aktørene bak teateretstykket «Ways of seeing» klagde inn politiets opptreden, og krevde samtidig erstatning. Bertheussen klagde på henleggelsen av saken. Riksadvokaten har sett seg enig med politiet og avvist begge klagene, fremgår det i et brev fra Riksadvokaten datert 25. juni.

– Vi tolker det slik at han skriver at det ikke prioriteres og ser det i sammenheng med treg fremdrift i saken, der hun er dels siktet og dels fornærmet, skriver Bertheussens forsvarer Jon Christian Elden i en SMS til NTB.

Viste bilder av hus

I teaterstykket ble det under forestillingen vist bilder av samboerparets hus. Bilder av husene til flere andre høytstående norske politikere ble også vist, blant annet beredskapsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og hennes ektemann Christian Tybring-Gjedde (begge Frp).

Den første henleggelsen ble av Bertheussen klaget inn for statsadvokaten, som ga medhold, slik at Oslo politidistrikt måtte etterforske saken videre. De begjærte blant annet ransaking, men fikk ikke medhold, og anken ble følgelig trukket.

I mars ble Bertheussen siktet av PST, mistenkt for å ha tent på parets bil, og for å ha diktet opp en straffbar handling. Senere ble fikk hun status som mistenkt i alle hendelsene rundt huset hun deler med Wara.

Gikk av som justisminister

28. mars, samme dag som Bertheussen ble siktet i samtlige av sakene, gikk Wara av som justisminister. Dermed ble han den fjerde justisministeren i Solberg-regjeringen som har gått av. Jørgen Kallmyr (Frp) erstattet Wara i ministerposten.

Bertheussen har hele tiden nektet for å ha noe med saken å gjøre, og hennes advokat har uttalt at saken kun er bygd på indisier, og at han regner med at den blir henlagt.

Saken mot Black Box ble henlagt, men i mars sendte Bertheussens advokat inn en ny klage på henleggelsen, samtidig som at teateret sendte inn en klage på hvordan politiet opptrådte i arbeidet med saken. Denne klagen er altså også henlagt.