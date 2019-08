Grisebonde må betale gebyr etter brudd på dyrevelferdsloven

Nortura i Tønsberg mottok i slutten av mai en drektig purke til slakt, men inspektørene oppdaget at grisen kunne føde når som helst og var dermed uegnet for transport, ifølge NRK.

En purke skal imidlertid ikke sendes til slakt de siste 11–12 dagene før den skal føde eller opptil en uke etter fødsel, opplyser seksjonssjef Kristin Helgesen Torkveen i Mattilsynet til kanalen.

Videre oppdaget inspektørene at bonden også skal ha satt inn en såkalt «flessa-sutur». Et slikt inngrep gjøres når grisen viser tegn til å trykke ut livmoren, og innebærer at en metallstang med trepropp i hver ende stikkes tvers gjennom de ytre kjønnsleppene.

– Det er en smertefull operasjon og derfor skal den gjøres av veterinær under bedøvelse. Det ble ikke gjort i dette tilfellet, sier Torkveen.

Mattilsynet peker i et brev på at bonden kan ha spart penger på å ikke tilkalle veterinær da grisen viste tegn til å trykke ut livmoren. Han skal også ha hatt en tilleggsinntekt ved å sende purka til slakt når den var uegnet for transport.

I ettertid har Nortura fulgt opp produsenten og registrert avvik. Fabrikksjef Therese Ryan hos Nortura i Tønsberg mener saken viser at kontrollsystemet i mottaket fungerer.