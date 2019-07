Deler av Nordlandsbanen stengt til mandag etter avsporing

Avsporingen av et godstog skjedde nord for Bjørnstad rundt klokken 17.30 torsdag. E6 ble stengt og 40 beboere fra området ble evakuert grunnet potensiell lekkasje av farlig gass fra en container.

Operasjonsleder ved Politiet i Trøndelag, Wenche Johnsen, opplyser fredag morgen at beboerne har vendt tilbake til hjemmene sine.

– Godset var ikke farligere enn at de evakuerte kunne vende hjem, sier hun til Aftenposten.

– Uklart hva som har skjedd

Operasjonsleder Håvard Høyem i Trøndelag politidistrikt sa torsdag kveld at det er uklart hva som har skjedd. Det skal ikke være noen personskader, eller snakk om en veldig alvorlig ulykke.

Pressevakt Brit-Johanne Wang ved Bane Nor sier at de heller ikke har videre opplysninger om hva som har forårsaket avsporingen.

– Vi har kun opplysninger om sted og tid, sier hun.

– Helvetes leven

– Vi satt og spiste middag da vi plutselig hørte et helvetes leven. Min far skjønte raskt at dette gjaldt avsporing av tog.

Det sier Anneli Welo som befant seg like ved stedet der godstoget sporet av.

– Vi dro til stedet raskt og så en slags røyksky av sand, som antagelig hadde oppstått på grunn av at noe skal ha falt uti vannet.

Welo skal ha sett én container i elven og seks i skråningen ned mot elven.

– Det var ingen dramatikk vi var vitne til. Føreren sjekket vognene og det var ellers veldig rolig.

– Heldigvis var dette et godstog og ikke et persontog. Et persontog skulle passere der ikke lenge etter avsporingen skjedde.

Welo sier at brannvesen kom til stedet og situasjonen er under kontroll.

E6 kan bli stengt igjen

Etter ulykken stengte brannvesenet en kilometer av E6 hver vei ved ulykkesområdet.

– Det var en container som var lastet med farlig gods, vi utførte målinger på stedet og det var ikke utslag av lekkasje med farlig gass, sier operatør ved 110-sentralen i Nord-Trøndelag, Halvor Kongsmo.

Han forteller at E6 potensielt kan bli stengt fredag ved Bjørnstad i forbindelse med bergning.

– Veien ble åpent igjen rundt klokken 22 torsdag kveld, men det er mulig at E6 skal stenges igjen. Toget ligger fortsatt strødd.

Ifølge Kongsmo ligger det flere togvogner i bratt lende mellom elv og skinner og på skinnegangen.

– Det er flere vogner som må løftes vekk med kran, sier han.

Når og hvor lenge E6 i området potensielt vil bli stengt, vet han ikke. Han opplyser at det da vi være snakk om en potensielt lang omkjøring for dem som skal ta seg frem via E6 i området.

Havarikommisjon på banen

Fredag morgen vil Statens havarikommisjon besøke ulykkesstedet. Knut A. Olsen er en av to som skal foreta undersøkelsene.

– For oss er det viktig å hindre at noe slikt skjer igjen, sier Olsen.

De vil se på de rent tekniske, og se hva som kan ha vært årsaken til ulykken. Ved hjelp av logger fra både tog og jernbane, håper de å danne seg et klart bilde av hva som har skjedd.

– Vi ser på skinnegang og helning på vognen. Temperatur, som også politiet nevnte, kan ha en innvirkning også, sier han.

Målet er å gjøre ferdig de grunnleggende undersøkelsene i løpet av fredagen, men om det viser seg å være nødvendig, vil de naturlig nok bruke den tiden det trengs.

– Vår jobb er å se på de tekniske feilene som eventuelt har oppstått. De andre faktorene er det politiet som etterforsker, avslutter Knut A. Olsen.