For få dager siden sa Ap-leder Jonas Gahr Støre at oljevirksomheter skal «utvikles, ikke avvikles». Samdig ga han uttrykk for at Ap-ledelsen, sammen med LO, ønsket en konsekvensutredning for oljeutvinning i omstridte områder rundt Lofoten. Lørdag formiddag måtte Støre erkjenne nederlaget.

– Arbeiderpartiet går ikke inn for konsekvensutredning av Nordland VI, Nordland VII og Troms II og vil satse på fisk, reiseliv og utvikling av fornybare ressurser i disse områdene.

Det er kompromisset som er blitt snekret sammen i kulissene på Aps landsmøte.

- Med dette vedtaket slår Arbeiderpartiet tydelig fast at vi skal utvikle – og ikke avvikle – olje- og gassnæringen. Vi skal ha en fortsatt satsing på olje- og gassnæringen. Den skal ha stabile og forutsigbare rammevilkår. Leterefusjonsordningen skal opprettholdes, sier partileder Jonas Gahr Støre.

Han argumenterer med at det allerede er flertall for denne linjen på Stortinget i denne perioden - altså frem til 2021. Men nå har Ap slått fast at partiet ikke vil konsekvensutrede disse områdene med sikte på oljeutvinning.

Fakta: Hva er egentlig en konsekvensutredning? En konsekvensutredning er en formell del av en åpningsprosess, hvor man gjør avveininger mellom ulike interesser som finnes i et område. Ifølge petroleumsloven § 3–1 har en konsekvensutredning et klart formål: Å åpne nye områder med sikte på tildeling av utvinningstillatelser. Når den er gjennomført, er det til syvende og sist Regjeringen som vurderer spørsmålet om oljeboring i en melding til Stortinget, og Stortinget beslutter en åpning eller ikke. Norge har hatt to store konsekvensutredninger som følger dagens regelverk: Barentshavet sør (1989) og Norskehavet (1994). Begge førte til oljeboring, men det var også områder som ikke ble åpnet. I 1994 besluttet man å åpne områder på dypt vann og i kystfjerne strøk i Norskehavet. Området Trøndelag 1 Øst, og de kystnære delene av Nordland 4,5, og 6 ble ikke åpnet. Nordland 7 ble i sin helhet heller ikke åpnet for oljeboring.

Ikke vern

– Ap vil utvikle olje- og gassnæring. Det settes ingen sluttdato for oljenæringen. Ap vil opprettholde dagens skatteregime, oppsummerte Støre i møte med mediene.

I praksis betyr dette at Aps setter foten ned for å diskutere endringer i den omstridte leterefusjonsordningen.

Støre understreket at LoVeSe har blitt en symbolsak som har stått i veien for en bredere diskusjon.

– De skal ikke vernes – vern ligger ikke i dette vedtaket. Men de skal utvikles. Med fiskeri, reiseliv og annen næringsvirksomhet, sier Støre.

- Dette er i tråd med synet til Nordland Arbeiderparti og de andre fylkespartiene våre i nord – de som er direkte berørt. Det er hørt av meg, og det er hørt av mange andre fylkespartier. Jeg tror ikke det er noen tvil om at dette er uttrykk for viljen til et klart flertall fra dette landsmøtet, sier Støre.

Sokkelen skal bli utslippsfri

Arbeiderpartiet understreker i vedtaket at det skal legges til rette for fortsatt aktivitet og verdiskaping fra petroleumsvirksomheten.

Ap mener at «norsk gass kan bidra til at land i Europa reduserer avhengigheten av kull og lette overgangen til fornybare energikilder» og at den industrielle kompetansen i næringen er en avgjørende ressurs for å utvikle nye næringer, slik vi har erfart med utviklingen av havvind-industrien.

- Klimaproblemene er vår tids største utfordring. Vi skal kutte drastisk i klimagassutslipp. Her skal vi utnytte den kompetansen vi har i olje- og gassnæringen. Sokkelen skal bli helt utslippsfri. Vi skal være ledende på karbonfangst og -lagring. Vi skal satse stort på offshore vindkraft, sier Støre.