SISTE: En mann i 30-årene er siktet for å ha knivdrept sin tidligere kone på Strømmen i Akershus mandag.

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 09.25 mandag morgen. Det var naboer som meldte fra om at det hadde skjedd et drap.

– Da vi kom frem ble vi møtt av en mann med kniv som var blodig på hender og føtter. Han sa også at han hadde drept en kvinne, opplyser innsatsleder på stedet, Knut Hammer.

Rett på innsiden av en leilighet fant politiet en død kvinne. Også hun var i 30-årene.

Per Annar Holm

Et øyenvitne sier til Aftenposten at hun så politiet legge mannen i bakken rett utenfor boligblokken.

– Mannen er nå kjørt inn til Lillestrøm politistasjon for sikring av spor, sier Hammer. Mannen sitter i politiarresten og vil bli avhørt så snart det er praktisk mulig.

I tillegg har politiet tatt beslag i en kniv.

– Vi mener den kan være drapsvåpenet, sier Hammer.

Ingen barn til stede

Tidligere mandag morgen opplyser politiet at det har vært en relasjon mellom siktede og avdøde. Ved 13.00-tiden blir det klart at de to har vært gift.

De to har et mindreårig barn sammen, men politiet understreker at det ikke var barn til stede da kvinnen ble drept.

– Vi har også vitner som har sett deler av det som skjedde, sier innsatsleder Hammer.

Politiet arbeider nå med å varsle de pårørende.

Kriminalteknikere på stedet

Området der drapet skjedde er sperret av politiet mandag formiddag.

Det foregår taktisk etterforskning på stedet, blant annet i form av en rundspørring av naboene.

I tillegg er kriminalteknikere på stedet. Disse foretar tekniske undersøkelser.

Saken oppdateres.