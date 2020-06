Gotland, som på fredag ble klarert som eneste grønne sone i Sverige av statsminister Erna Solberg, fikk 17 nye smittetilfeller fra tirsdag til lørdag denne uken.

Det er nok til at øya nå ligger over dobbelt så høyt som det norske kriteriet for å tillate nordmenn å reise dit på fritidsreise.