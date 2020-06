Betydelig snøskredfare i Troms – skogbrannfare sørpå

Mens det i andre deler av landet meldes om varmerekorder, har Norges vassdrags- og energidirektorat oppdatert sitt snøskredvarsel for deler av Troms til det nest øverste nivået rødt – som betyr betydelig fare.

Det er for områdene Lyngen og Indre Troms at det lørdag advares om at sol og høye dagtemperaturer kan føre til store, naturlig utløste skred, særlig i bratte sider i høyden.

Det er altså såpass varme også i deler av Nord-Norge at det fører til økt snøsmelting og dermed svekker snødekket.

På Vestlandet og østafjells meldes det om skogbrannfare, men foreløpig kun på gult nivå. Det innebærer at vegetasjon lett kan antennes og store områder bli berørt. Folk som ferdes i naturen bes derfor om å være forsiktig med bruk av åpen ild.

Dette gjelder både Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet og Oslo fylker.