Mens det i andre deler av landet meldes om varmerekorder, har Norges vassdrags- og energidirektorat oppdatert sitt snøskredvarsel for deler av Troms til det nest øverste nivået rødt – som betyr betydelig fare.

Det er for områdene Lyngen og Indre Troms at det lørdag advares om at sol og høye dagtemperaturer kan føre til store, naturlig utløste skred, særlig i bratte sider i høyden.

Det er altså såpass varme også i deler av Nord-Norge at det fører til økt snøsmelting og dermed svekker snødekket.