Mann siktet for mordbrann - skal ha skutt fyrverkeri inn i leilighet

Brannvesenet rykket ut til en brann i et toetasjes rekkehus i Prestegardsskogen på Os om kvelden 30. desember. Adressen ligger i nærheten av Amfi-senteret.

Politiet mener en mann i 20-årene satte fyr på en leilighet. Det var ingen hjemme i huset, men syv naboer ble evakuert. Han ble pågrepet natt til onsdag.

Ifølge politiet skal han ha knust et vindu og skutt med fyrverkeri inn i leiligheten.

Torsdag morgen fremstilles han for varetektsfengsling.

Skal ha vært relasjon

– Han er siktet for mordbrann, men jeg ønsker ikke si noe om hvordan vi mener han har gått frem, sier Mats Henriksen, politiadvokat i Vest politidistrikt.

Det skal ha vært en relasjon mellom mannen og vedkommende som bodde i den aktuelle leiligheten.

Henriksen viser til straffeloven paragraf 355, som omhandler fremkalling av fare for allmennheten. Der heter det at den som forårsaker brann...som lett kan medføre tap av menneskeliv straffes med fengsel fra 2 til 21 år.

Det er altså ikke krav at noen må ha mistet livet for å bli siktet for mordbrannbestemmelsene.

Ber om isolasjon

Ifølge Henriksen vil politiet fengsle mannen i fire uker. De mener det er fare for at han kan begå nye kriminelle forhold.

Videre mener politiet at han kan ødelegge bevis i saken, for eksempel ved å påvirke vitner, hvis han ikke sitter i varetekt.

– Vi ber retten om at han ilegges fullstendig isolasjon med brev- og besøksforbud, sier Henriksen.

Aksel Kayser er siktedes forsvarer, men har ikke kommet i kontakt med ham.

– Derfor vet jeg ikke om han har erkjent straffskyld eller ikke, sier Kayser.