– Jeg vet at det allerede har fått konsekvenser for noen. Jeg er gjort kjent med at E-tjenesten har tatt grep mot noen av sine ansatte, sier Frode Berg til TV 2.

Ifølge Berg skal det være fire ansatte som har fått disiplinære reaksjoner.

Etterretningstjenesten vil ikke kommentere påstanden.