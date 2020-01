Litt før klokken 15 mandag opplyste politiet at en kvinne var funnet død i terrenget ved Gullfjellsvegen. Politiet startet da etterforskning av det de betegnet som et mistenkelig dødsfall.

Kort tid etter at politiet gikk ut med det første funnet, ble imidlertid nok en person – en mann – funnet død i samme område. Det opplyste politiinspektør Tore Salvesen på en pressekonferanse mandag kveld.

Politiet etterforsker nå saken som drap.

Fant blodige gjenstander

Det er en kvinne i 20-årene og en mann i 40-årene som er funnet døde. Begge er kjente for politiet fra før.

De er ikke formelt identifisert, og pårørende er ikke varslet om dødsfallene. Den formelle identifikasjonen vil først komme når de avdøde er obdusert.

Det var turgåere som slo alarm og varslet politiet, etter å ha funnet blodige gjenstander i en liten elv på stedet. Da politiet kom til stedet rundt klokken 12.45 fant de først en kvinne død i tilknytning til gjenstandene.

Seinere ble også en mann funnet død i samme område – etter at kriminalteknikerne hadde startet sitt arbeid på stedet. Mannen skal ha blitt funnet rundt klokken 15.30.

Ingen pågripelser

På spørsmål fra pressen vil politiet ikke utelukke at det er snakk om drap og selvdrap, eller et dobbeltdrap. De vil heller ikke opplyse om de avdøde har omkommet på stedet, eller om de har blitt fraktet dit.

– Foreløpig er det ingen pågripelser i saken. Vi er tidlig i etterforskningen, og vil ikke binde oss i til én hypotese, opplyser politiadvokat Inger-Lise Høyland på pressekonferansen.

Politiet har også bedt om bistand fra Kripos.

Kartlegger omgangskrets

Høyland forteller at politiet gjør kriminaltekniske undersøkelser flere steder. De vil også kartlegge alle personer som har vært i turområdet mandag, og ber alle som har oppholdt seg i området om å ta kontakt.

– Både de som har vært der i dag og i går kan ta kontakt med oss, sier Tore Salvesen.

Politiet har også startet undersøkelser i kretsen rundt de avødøde. De ønsker ikke å uttale seg om de hadde en relasjon til hverandre.

– Vi har allerede fått inn flere tips av interesse, som vi følger opp videre, sier Høyland.

Ba om bistand fra brannvesenet

Det har vært stort politioppbud på stedet i dag, og veien inn mot funnstedet har vært sperret av. BT har observert totalt seks politipatruljer i området. Kriminalteknikere jobber også på stedet.

Politiet ba også om bistand fra Bergen brannvesen for å søke i et vann like ved. Både en båt og dykkere ble satt inn i søket.

Klokken 17.10 ble brannvesenets båt fraktet ut.

Mange beboere har fått reise hjem til sine hus i Gullfjellsvegen, men området på nedsiden av Osavatnet vil bli sperret gjennom natten, opplyser politiet til BT på stedet.

Mye vannføring søndag

Alfred Unneland bor på Unneland og er en ivrig turgåer i området.

Seinest søndag morgen var han og en annen på tur. De kjørte da Gullfjellsvegen opp og parkerte ved Osavatnet.

Unneland sier de ikke la merke til noe spesielt på turen opp eller ved vannet. Mandag var han ikke kjent med dødsfallene før BT kontaktet ham.

– Det hadde regnet mye, så det var mye vannføring i elver og bekker på Gullfjellet. Men vannføringen var på vei ned. Vi registrerte ikke noe spesielt, verken gjenstander eller andre ting, på veien opp til vannet, ved vannet eller på turen videre mot Redningshytten.

Unneland forteller at det søndag morgen var folk i hytten ved vannet, og at de så en mann som lå i telt på veien opp mot Redningshytten.

– Ellers registrerte vi ikke noe som påkalte oppmerksomheten vår.

Ønsker kontakt med vitner

Politi med våpen har sperret av på et punkt cirka to kilometer fra vannet. BTs team opplyste tidlig mandag ettermiddag at ingen, heller ikke beboere, slapp forbi.

– Det er ikke noen dramatikk i at de har våpen. Det er lav terskel for våpen i slike situasjoner, sier politiinspektør Salvesen.

Lise Liland (33) bor ovenfor sperringene i Gullfjellsvegen og stoi køen med tre barn i bilen.

– Dette er ekkelt. Jeg skulle hente i barnehagen, og på veien hørte jeg at noen var funnet død. Dette er et veldig populært turområde, sier Liland.

Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som har vært i området rundt Osavatnet på Unneland i løpet av helgen eller i dag.

På grunn av det tidlige stadiet av etterforskningen er politiet foreløpig tilbakeholdne med informasjon.