Kong Harald fortsatt på sykehus

Kommunikasjonssjef Guri Varpe på Slottet opplyser til NTB søndag at det ikke har skjedd noe nytt siden fredag. Da var beskjeden at kongen var på bedringens vei, og at han forventes å bli utskrevet «i neste uke».

– Vi sender pressemelding når han skrives ut, skriver Varpe i en tekstmelding.

Kongen ble innlagt på sykehus onsdag etter å ha opplevd svimmelhet. Det skal ikke ha blitt funnet alvorlig sykdom, men han er sykmeldt i to uker.

I mellomtiden er kronprins Haakon regent og dermed midlertidig Norges statsoverhode.

Tirsdag skulle kong Harald deltatt på åpningen av Johan Sverdrup-feltet, men avlyste. Han var også sykmeldt før jul med en virusinfeksjon.