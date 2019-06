Trikk og T-bane samles i ett selskap i Oslo

Vedtaket fra bystyret er ventet onsdag, skriver Dagsavisen.

Byråd for miljø og samferdsel, Arild Hermstad (MDG), sier at det er bedre for kommunen å eie færre selskaper. Han omtaler sammenslåingen som en «showstopper» for konkurranseutsetting.

– Dette er en gladsak, sier han.

Vognselskapet har syv ansatte og ble et eget selskap i 2006, etter initiativ fra Høyre. Partiet er ikke fornøyd med at beslutningen fra 2006 er reversert.

– Det var et suksessgrep, som har gjort at vi har tatt igjen hele vedlikeholdsetterslepet på 1,7 milliarder kroner, sier Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.