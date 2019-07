Politiet ble kontaktet av Hovedredningssentralen Sør-Norge klokken 17.45 torsdag kveld.

– Det var Hovedredningssentralen som meldte om at kvinnen hadde lagt på svøm fra Borøya, og ba om assistanse, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Både politi, brannvesen, redningsskøyte og helsevesenet bisto i en stor leteaksjon som pågikk i litt over en time.

Like før klokken 19 melder politiet at kvinnen er gjort rede for, og at hun er i god behold.