Mener omstridt journalprosjekt vil koste en brøkdel pr. bruker sammenlignet med sykehusenes systemer

Direktoratet for e-helse slår fast at det ikke finnes noe i markedet som kan sammenlignes med planene de har for et nytt milliardprosjekt i Helse-Norge. Likevel mener de det vil bli mye billigere enn systemer som brukes i dag.