Kronprinsesse Mette-Marit: Ville at Ingrid Alexandra skulle hete Tyra Eufemia

Det er Adresseavisen som skriver om kronprinsparets nesten-navnevalg tirsdag.

- Vi hadde faktisk tenkt til å kalle Ingrid Alexandra for Tyra Eufemia, men vi syntes det ble så spesielt at vi turte ikke likevel, sa kronprinsesse Mette-Marit iunder åpningen av utstillingen i Erkebispegården i Trondheim.

- Hadde det vært i dag, hadde vi nok gjort det, men vi er jo også glad for at det ble Ingrid Alexandra, sa kronprinsessen ifølge avisen.

Lise Åserud/ NTB scanpix

Eufemia var en norsk middelalderdronning og nordtysk fyrstedatter som i 1299 giftet seg med Håkon Magnusson. Hun er mest kjent for sine litterære interesser. På hennes initiativ ble flere utenlandske ridderromaner oversatt til norsk, og tre «viser» eller romaner oversatt på vers til svensk, ifølge Store Norske leksikon.

Det var egentlig dronning Sonja som skulle foreta åpningen av utstillingen, men hun måtte melde avbud på grunn av sykdom.

Tenåring i år: Prinsesse Ingrid Alexandra ble 13 i januar.

Dronningrollen i middelalderen

Fire kvinner satt på første rad under åpningsarrangementet til utstillingen «Dronningens ja». Kronprinsesse Mette-Marit, kulturminister Linda Hofstad Helleland, ordfører Rita Ottervik, og styreleder i Erkebispegården Anne Kathrine Slungård.

Utstillingen «Dronningens ja» har sitt utspring i en ny bok om dronningrollen, og tar for seg dronningene under middelalderen. Utstillingen er også en hyllest til dronning Sonja i forbindelse med at hun tidligere i år fylte 80 år.

Ned Alley / NTB scanpix

Datidens trendsettere

Utstillingen består av gjenstander fra de ulike dronningperiodene.

- Det er kjedelig at hun ikke fikk anledning til å komme i dag, men det vil bli nye muligheter fordi utstillingen blir stående helt til våren 2019, sier Øystein Ekroll, forsker ved Nidarosdomens restaureringsarbeider og faglig ansvarlig for utstillingen, som blant annet viser at dronningene under middelalderen var datidens trendsettere.

De innførte dansen, oversatte fransk litteratur og kledde seg i flotte kjoler.

Utstillingen består av gjenstander fra de ulike dronningperiodene, bilder, tekst og noen rekonstruksjoner, blant annet en middelalderkjole som Margerete skal ha båret.

Kronprinsessen vil også delta under markeringen av 500-årsjubileet for reformasjonen i Nidaros domkirke tirsdag kveld.