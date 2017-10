Husker ikke at han drepte sin mors samboer

KRISTIANSAND: I sommer ble den 30 år gamle svensken dømt til 13 års fengsel for å ha drept sin mors samboer med kniv 13. oktober 2016. Mannen anket dommen til Agder lagmannsrett, som nå har kommet til samme resultat, skriver Fædrelandsvennen.

I tingretten hevdet 30-åringen at han knivstakk 43-åringen ved et uhell da han skulle skjære brød. Under ankesaken kom han med en annen forklaring. Nå sier svensken at han ikke husker å ha knivstukket morens samboer.

«Han kunne heller ikke bidra med noen forklaring på dette, annet enn at han mente at han ikke ville ha stukket avdøde uten at han selv var blitt angrepet først», står det i dommen.

Tilsto dødelig kroppsskade

I tingretten nektet 30-åringen straffskyld for drap. Under ankesaken erkjente han straffskyld for «kroppsskade med døden til følge», selv om han etter eget utsagn ikke husket noe av det som skjedde på kjøkkenet den aktuelle kvelden.

Juryen konkluderte med at han er skyldig i drap, og lagmannsretten besluttet at straffen skal settes til 13 års fengsel.

Etter to rettssaker er motivet bak knivstikkingen fremdeles uklart, men lagmannsretten har kommet frem til at handlingen trolig ble utløst av en krangel om en bagatell.

Da 43-åringen ble knivstukket satt 30-åringens søster i et annet rom i leiligheten og snakket med sin 31 år gamle storebror som befant seg i Sverige. 31-åringen har forklart at han hørte at lillebroren be morens samboer om å ta av seg et halskjede, men at 43-åringen nektet.

Deretter hørte han høye lyder og søsteren fortalte ham over telefonen at morens samboer blødde fra brystet.

Hadde 2,5 i promille

I dommen fremgår det at den drapsdømte hadde en alkoholpromille på minst 1,17. Han var i tillegg ruset på det narkotiske legemiddelet Rivotril, slik at han totalt hadde en påvirkningsgrad som tilsvarer rundt 2,5 i promille.

«Etter lagmannsrettens oppfatning var rusen etter alt å dømme en avgjørende medvirkende årsak til det videre hendelsesforløpet», heter det i dommen.

30-åringen er domfelt fem ganger tidligere i Sverige. I juni 2012 ble han dømt til ett år og seks måneders fengsel for «grov mishandel», etter å ha knivstukket sin ett år eldre bror i magen med et multiverktøy.

30-åringen er i tillegg til 13 års fengsel dømt til å betale 200.000 kroner i erstatning til hver av de fire etterlatte, det vil si avdødes samboer (30-åringens mor), foreldre og datter.