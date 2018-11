En tidligere ansatt i et av Norgesgruppens datterselskaper er siktet for å ha mottatt betydelige beløp i bestikkelser fra leverandører i utlandet.

– Den siktede har meldt seg for Økokrim og gitt opplysninger om at han har mottatt bestikkelser fra en eller flere leverandører i utlandet i forbindelse med sin stilling i selskapet. Forholdet skal ha pågått over flere år, og den siktede skal ha mottatt betydelige beløp, sier konstituert statsadvokat Esben Kyhring i Økokrim i en pressemelding.

Mannen var ansatt i Unil AS, et datterselskap av Norgesgruppen som driver med import og innkjøp av produkter til norske butikker. Selskapet er ansvarlig for merker som First Price, Eldorado, Fiskemannen og Jacobs Utvalgte.

– Samarbeider

Fordi etterforskningen er i en tidlig fase vil Økokrim ikke opplyse nærmere om hvilke leverandører som er involvert, eller hvor store beløp det kan dreie seg om.

– Siktede har vært villig til å forklare seg, og samarbeider med Økokrim om opplysning av saken, sier Kyhring.

Unil bekrefter at en av deres tidligere ansatte er under etterforskning. Mannen er avskjediget.

– UNIL fikk i juni i år et anonymt varsel med påstander om mulige kritikkverdige og ulovlige forhold knyttet til en av selskapets ansatte. På bakgrunn av denne varslingen startet selskapet umiddelbart interne undersøkelser. Som en del av disse undersøkelsene ble vedkommende konfrontert med ulike forhold, skriver selskapet i en pressemelding.

– Tar grep

Vedkommende meldte seg selv for Økokrim i september, før de interne undersøkelsene var avsluttet.

– Vi samarbeider med Økokrim for å komme til bunns i det som er avdekket. Vi tar alle nødvendige grep for at få klarhet i faktum og gjør tiltak for å forhindre at dette skjer igjen, sier UNIL-sjef Odd Ture Wang.