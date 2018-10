Stor økning i antall matsteder stengt av Mattilsynet i Oslo i år

– Når vi fatter slike vedtak handler det alltid om mulig helsefare, sier seksjonssjef Solveig Eriksrud i Mattilsynet til Dagbladet.

I slutten av september slo Mattilsynet til hos et konditori i Oslo. Her fant de fluer, inntørkede matrester og spor av skadedyr. Konditoriet ble stengt umiddelbart.

«Funn av muselort/rottelort gjør at det er stor fare for at lokalet og matvarene blir forurenset, og Mattilsynet vurderer derfor at dersom driften fortsetter kan mennesker bli syke av maten», heter det i vedtaket.

Ifølge Eriksrud ser de ingen trend i hvilke steder som stenges.

– Nei, det er god spredning, alt fra gatekjøkken til bakerier, kafeer og restauranter. Stengningene gjør oss bekymret. Det er altfor mange virksomheter i Oslo hvor vi avdekker mulig helsefare, sier hun.