SV lokker blå KrF-delegater med økt barnetrygd

SV varsler en økning av barnetrygden med 1.200 kroner i sitt alternative budsjett for 2019. Men samtidig vil de fjerne kontantstøtten.

– KrF ønsker i liket med SV å bekjempe barnefattigdom og gi en varmere og mer fleksibel hverdag for barnefamiliene. SVs alternative budsjett viser at de bør komme til venstresiden og SV, sier Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson og nestleder, til ABC Nyheter som har fått se SVs alternative budsjett for barnefamilier.

– Totalt vil vi bruke 2,9 milliarder mer enn regjeringen på tiltak mot barnefattigdom, sier Kaski.

Budsjettlekkasjen kommer én dag før KrFs skjebnemøte, hvor Hareide må lokke fem blå delegater over på sin side for å vinne.

– Høyresidens skremsler har vært utrolig merkelig å følge med på. Fordeling og miljø er de viktigste sakene for SV, og jeg kan ikke forstå hva som er skremmende med det, sier SV-nestlederen.

SV varsler at de vil starte opptrapping av barnetrygden tilbake til 1996-nivå. Etter SVs-plan skal det ta fire-fem år. Det vil koste rundt 8,9 milliarder kroner, ifølge Finansdepartementet. I sitt budsjettforslag for 2019 vil partiet bruke 1,9 milliarder kroner på å øke barnetrygden.