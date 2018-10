SV: – Uklokt å la amerikansk hangarskip komme til Norge

Det er første gang siden 1989 en amerikansk hangarskipsgruppe er i Norge.

– Det er uheldig i forhold til Russland, sier Lars Haltbrekken til NRK.

– Men det å tillate et atomdrevet hangarskip langs norskekysten nå rett før øvelsen skal starte er også uheldig. Vi krever at Forsvarsdepartementet redegjør for de sikkerhetsvurderingene de har gjort i denne saken.

Han tror det amerikanske besøket kan gjøre forholdet til Russland mer spent.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Det atomdrevne hangarskipet kommer til Norge innen en ukes tid med rundt 6.000 ekstra soldater.

I Forsvaret blir man ikke overrasket om skipets nærvær utenfor norskekysten også vil provosere Russland.

– Vi må være forberedt på et russisk svar. Trolig sender de skip ut for å snuse litt, og kanskje forsøke å sette ting litt på spissen. Det kan også komme russiske flybevegelser vi må svare på, sier kilden til NRK.

I alt 40.000 soldater fra 30 land skal delta på høstens NATO-øvelse