Facebook-trusler står sentralt i drapssak. Syv MC-medlemmer fra Rock Machine tiltalt.

Tirsdag møter syv medlemmer av den tidligere MC-klubben Rock Machine i Asker og Bærum tingrett. De er tiltalt for drap, grov kroppsskade og trusler.

Den drepte 31-åringen skal ha blitt kastet ut av MC-klubben få uker før han ble slått ihjel.

Som et svar på utkastelsen skal han ha sendt bilder av en håndgranat og truet med å sprenge klubbhuset på Jessheim.

– 1 %-klubben mente også at norskiraneren skyldte dem penger, sier en av de tiltaltes forsvarere til Aftenposten.

1 %-klubb er en betegnelse på en motorsykkelklubb som definerer seg som lovløs, og som har egne lover og regler.

Rock Machine er en internasjonal MC-klubb med utspring i Canada. MC-klubben hadde 25 medlemmer i Norge før den ble lagt ned høsten 2017. Flere av medlemmene var da dømt for narkotikakriminalitet, vold og utpressing.

– Konflikten eskalerte dagene før drapet

Statsadvokat Carl Fredrik Fari sier at dette er en meget alvorlig voldssak:

– Konflikten mellom fornærmede og medlemmer av klubben eskalerte dagene før drapet. To er tiltalt for forsettlig drap, mens tre er tiltalt for grov kroppsskade, sier Fari.

Etter hva Aftenposten får opplyst, vil utskrifter fra den avdøde og de tiltaltes meldinger på Facebook stå sentralt når bakteppet for drapet skal tegnes for retten.

Strafferammen for forsettlig drap er 21 års ubetinget fengsel.

Fikk uønsket besøk

Søndag 21. januar 2017 klokken 20.02 skrev 31-åringen flere grove meldinger på Facebook til sine tidligere klubbkamerater, skriver Budstikka.

I én melding navnga norskiraneren to medlemmer av Rock Machine før meldingen ble avsluttet med en pistol.

Ifølge tiltalen hadde da to av de tiltalte samme ettermiddag vært hjemme hos 31-åringen og banket på døren uten å slippe inn.

Klokken 21.15 samme kveld fikk politiet den første nødmeldingen om kraftig bråk i Åsliveien.

Da de kom til stedet, fant de 31-åringen slått ihjel med en vektstang.

Politiet / NTB scanpix

Hentet MC-vestene

Ifølge tiltalen tok de to drapstiltalte samme kveld inn på Comfort Hotel Runway på Gardermoen under falskt navn. Påfølgende morgen hentet presidenten i klubben MC-vestene deres og gjemte disse hjemme hos seg på Jessheim.

Politiet kom raskt på sporet, og samme ettermiddag valgte de to å melde seg.

De tiltalte mennene på 29 og 34 år har siden sittet i varetekt. En tredje sitter på soning, mens de fire andre tiltalte er på frifot.

Advokat Johannes Wegner Mæland forsvarer 29-åringen:

– Han erkjenner å ha vært på stedet, men ikke straffskyld for drap. Det første som skjedde da han kom dit, var at han ble slått rett ned, sier Mæland.

Mette Yvonne Larsen forsvarer 34-åringen. I en SMS skriver hun at hennes klient nekter straffskyld.

Det er satt av seks uker til hovedforhandlingen i tingretten.