Roald Amundsens polarskip Maud tilbake i Norge etter 100 år

Vraket av det gamle polarskipet ble mandag formiddag slept inn i Vågen i Bergen. Sist skipet lå i en norsk havn, sto Roald Amundsen om bord.

Det er prosjektet «Maud Returns Home» som har stått bak hevingen og fraktingen av Amundsens polarskip, som har ligget i nesten 90 år halvveis under vann på en strandkant nord i Canada.

– For oss er dette spesielt. Vi har holdt på i veldig mange år med å få til dette prosjektet. Det er viktig historie som kan bli synliggjort. Hele båten er veldig tæret av tiden, men til å være en 100 år gammel båt som har ligget på havets bunn i 90 år, er den i god forfatning. Det er ikke råte i noe av treet, sier prosjektleder Jan Wanggaard til Bergens Tidende.

Nordøstpassasjen

På sin berømte sydpolferd i 1910–1912 fikk Amundsen låne Fridtjof Nansens skip Fram. I forkant av sin neste ekspedisjon derimot, fikk Amundsen bygd sitt helt eget polarskip, Maud, som ble bygd av båtbygger Christian Jensen i Vollen i Asker.

Amundsen seilte ut fra Christiania i 1918 med et mannskap som inkluderte Oscar Wisting og Helmer Hanssen, som begge var med på sydpolsferden. Målet var å drive til Nordpolen, men etter flere år fast i isen, seilte de gjennom Nordøstpassasjen, sjøveien nord for Russland mellom Europa og østkysten av Asia.

Ekspedisjonen ble forsinket i flere år av ulike årsaker, og Maud endte til slutt opp i Nome i Alaska i 1925. Amundsen solgte skipet til Hudson's Bay Company, og skipet forliste til slutt i 1930 i Cambridge Bay i Nordvestpassasjen, nord i Canada. Der har Maud ligget som vrak ved en strandkant i nærmere 90 år og blitt en attraksjon for dykkere.

Bård Bøe / Bergens Tidende

Symboltungt

Harald Dag Jølle, som er forsker ved Norsk Polarinstitutt, forteller at Maud-ekspedisjonen på mange måter var ansett som mislykket.

– Amundsen fikk mye kritikk i pressen, blant annet fordi han aldri nådde Nordpolen. På en annen side var det vitenskapelig sett en helt utrolig ekspedisjon, sier han til Bergens Tidende.

Blant mannskapet på båten var Harald Ulrik Sverdrup, som var vitenskapelig leder. Han har siden hevdet seg som forsker, og var senere med på Nautilus-ekspedisjonen.

– Han kom tilbake med utrolige vitenskapelige observasjoner, som er blitt viktig for det Geofysiske instituttet i Bergen, sier Jølle.

Derfor er det også symboltungt at Bergen er den første havnen «Maud» nå besøker, opplyser polarforskeren.

Bård Bøe / Bergens Tidende

Tilbake til Asker

I 1990 ble vraket kjøpt av Asker kommune for én dollar, og prosjektet «Maud Returns Home» startet i 2011 med mål om å få polarskipet hjem til Asker.

I 2016 ble vraket hevet og har ligget på Grønland siden i fjor. 23. juni i år ble skipet slept fra vestkysten av Grønland og nådde søndag kveld omsider norske farvann.

Maud skal nå slepes langs norskekysten for å vises frem, før det lørdag 18. august ankommer Vollen i Asker, hvor det hele startet for over 100 år siden. Der skal det etter planen bygges et museum for polarskipet.