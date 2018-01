– Vi har hatt en egenmektig og «vi vet best-kultur», erkjenner veidirektør Terje Moe Gustavsen overfor Aftenposten. Nå kopierer han flere av grepene til Nye Veier.

På Rugtvedt sør for Brevik i Telemark står samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og smiler bredt, omgitt av sjefen for Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland, og tunnelekspert Ruth Gunlaug Haug. På strekningen Rugtvedt-Dørdal (nord for Kragerø) er 300 personer i sving med å bygge 16,5 km ny motorvei.

Vel 4,3 mrd. kroner var satt av til å bygge strekningen. Nye Veier sier de vil klare det med 3,1 mrd. kroner.

Solvik-Olsen er på rundtur blant Nye Veier-anlegg på E18 i Telemark og Aust-Agder.

Overalt hvor han kommer får han høre at Nye Veier jobber smart, og sammen med entreprenører og kommuner finner løsninger som gir innsparinger og raskere planprosess.

– Og, vi øker samfunnsnytten. Med til sammen 20,5 mrd. kroner for prosjektene vi holder på med nå, prosjekter for totalt 41,5 mrd. kroner. Mest øker vi verdien ved at fartsgrensen blir høyere og reisetiden kortere, skryter Hovland.

Dan P. Neegaard

Dette er Nye Veier-effekten

Men Nye Veier er ikke alene om å kutte kostnader på norske hovedveiprosjekter. Også Statens vegvesen (SVV) har det siste året varslet at de kan gjøre milliardkutt. I mars i fjor erklærte de også «verdensrekord» i fremskynding av en viktig hovedvei, ved Bagn i Valdres.

Aftenposten har sett på det som kan kalles «Nye Veier» effekten:

* Entreprenører kommer inn tidligere og bidrar til smartere og rimeligere løsninger for bygging.

* Kommuner som tidligere hver for seg har vurdert, og ofte protestert, mot en veitrasé, settes nå i et felleskommunalt styre, som sammen med Nye Veier blir enige om løsninger. Som for Rugtvedt-Dørdal.

Fakta: Syv kommuner skal bli enige om E18 Når E18-strekningene Tvedestrand-Arendal og Rugtvedt-Dørdal står ferdige gjenstår Dørdal-Tvedestrand og Arendal-Grimstad på E18. Nye Veier prøver å forsere prosessen her ved å få de syv kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Grimstad og Arendal til å samarbeide om å finne en løsning for trasé og bompenger. Målet er å unngå at én eller flere av kommunene er misfornøyd med f.eks. trasé, og bremser fremdriften. Det første møtet mellom kommunene fant sted i april 2017.

Dan P. Neegaard

RETT FØR JUL VARSLET VEIVESENET at de kan bygge 4,5 mil med ny E6 sør i Trøndelag to år raskere enn antatt.

* Så sterk tro på selskapet har ordfører Sjur Strand (Ap) at han vil ha Nye Veier til å overta resten av E16-utbygging Kløfta-Kongsvinger, som SVV har skullet bygge, og som er falt ut av Nasjonal transportplan.

* SVV, som tidligere har detaljstyrt veibygging og gitt entreprenørene beskjed om å bygge etter et ferdig opplegg, har endret holdning. Også SVV ønsker større frihet i veiprosjektene enn dagens regelverk tillater.

* BI-professor Ragnhild Kvålshaugen skryter av samarbeidet mellom SVV og Skanska for prosjektet E16 Bagn-Bjørgo. Tidligere har Veivesenet havnet i svært kostbare krangler med entreprenører, krangler som har endt i rettsapparatet.

Privat

HOPPET FRA VEIVESENET TIL NYE VEIER: Så forklarte han hvorfor veistrekningen kunne bli 4,5 mrd. kroner billigere og komme halvannet år før.

Slik kutter de kostnadene

– I all hovedsak reduserer vi utgiftene i en tidlig fase, ved å stille andre krav og forenkle planlagte traseer, redusere omfanget av prosjektene, se om vi kan klare oss med færre kryss, sier direktør Hovland.

– Å gi entreprenører stor frihet til å foreslå løsninger har gitt store gevinster, sier Hovland.

Fakta: Dette er E18 Tvedestrand-Arendal Nye Veier skal bygge 23 km med motorvei parallelt med dagens E18, mellom Tvedestrand og Arendal. Strekningen omfatter fire doble tunneler i fjell, 30 ulike konstruksjoner og flytting av 10 millioner kubikkmeter med masse. Det gir 1250 lastebillass med stein hver dag i halvannet år. Arbeidet er kostnadsberegnet til 3,2 milliarder kroner. Veien bygges av AF Gruppen. Kostnader totalt er nå beregnet til 5,3 mrd. kroner, da Nye Veier overtok lå anslaget på 5,6 mrd. Strekningen var Nye Veiers første store oppdrag, som de overtok fra Statens vegvesen 1. januar 2016. Nye Veier opplyser til Aftenposten at det nå jobber 743 personer på strekningen. Veistrekningen skal være klar høsten 2019. Kjøretiden skal reduseres med 6 minutter.

Fakta: Dette er E18 Rugtvedt-Dørdal Rugtvedt ligger sør for Brevik, Dørdal nord for Kragerø. Nye Veier og Hæhre signerte kontrakt 10. mai 2017. Den 16,5 km lange veistrekningen skal åpnes i desember 2019. Også her bygges veien i nytt terreng. Veien ligger nå an til å koste 3,146 mrd. kroner. 296 personer er ifølge Nye Veier i arbeid på strekningen.

Dan P. Neegaard

Fikk ikke lov til å kutte veibelysning

– Dere har foreslått en rekke endringer i veistandard, for å kutte kostnader og gjøre byggeprosessen enklere. Hva har dere «fått lov til», og ikke?

– Det finnes rundt 7500 spesifikasjonskrav i Veinormalen, statens håndbøker for veibygging. Vi mener det er altfor mange. Vi vil erstatte mange av dem med «funksjonskrav», det som er tilstrekkelig for å for å dekke bilistenes behov, krav til utforming av vei og veiens levetid, på de ulike strekningene, sier Hovland.

– På mindre trafikerte strekninger jobber vi for å få til firefeltsvei som totalt sett er noe smalere. Et annet eksempel er rette tunnelvegger, som er billigere.

– Dere ville også droppe veibelysning på utvalgte motorveistrekninger?

– Ja, men det blir full veibelysning. Vi følger Veidirektoratets krav.

«Gjør som Nye Veier»

I august i fjor fortalte Aftenposten at både Nye Veier og Veivesenet mente at utgifter til bygging av E6 Ringebu-Otta kan reduseres med ca. 1,4 mrd. kroner.

I et brev ber fra 15. desember ber Samferdselsdepartementet SVV på ny vurderefremdriften i prosjektet, og peker på at «Nye Veier har vist at tidlig involvering av entreprenører har gjort det mulig å kutte kostnader betydelig».

DE SKULLE IKKE KONKURRERE. Så ble det full konkurranse likevel mellom Statens vegvesen og Nye Veier.

TOM A. KOLSTAD

– Har samme fokus på å kutte kostnader

På turen med Solvik-Olsen gjentar og gjentar Nye Veier-sjefen at de har et eget fokus på kostnadsreduksjoner og samfunnsnytte.

– Begge deler er fornuftig. Men det er også åpenbart at vi har samme fokus, sier SVV-sjef Terje Moe Gustavsen.

– Også jeg tror jeg det er enda mer å hente på skarpere analyser av hva som er nødvendig å gjøre i et veiprosjekt, og hvor det kan kuttes kostnader. Under dagens regjering er det blitt et mye sterkere fokus på kostnader og kostnadskontroll, det er det ingen tvil om. Og det er bra.

– Driver Nye Veier i praksis nybrottsarbeid som også dere har glede av?

– Absolutt.

– Dere har vært anklaget for å vite best, og drive omfattende detaljstyring?

– Ja. Det er ingen tvil om at det gjennom mange år er utviklet en kultur der vi er blitt egenmektige og «vet best». Noen ganger også fordi vi faktisk gjør det.

– Ville SVVs egne fremskyndinger av prosjekter og kostnadskutt skjedd uten Nye Veier?

– Det er umulig å si, men de har bidratt til å fokusere sterkere på metode, og kunnet dokumentere at det er hensiktsmessig å gjøre ting på andre måter, sier Gustavsen.

Terje Pedersen, NTB scanpix

Solvik-Olsen: - En sunn konkurranse

– Vi har fått en sunn konkurranse mellom to sterke fagmiljøer, sier Ketil Solvik-Olsen til Aftenposten.

– Men i dag har Nye Veier stor frihet, Veivesenet mye strammere rammer, selv om begge må forholde seg til statens regler for veistandard?

– Ja, men i den nye regjeringsplattformen står det nettopp at Veivesenet skal få større handlingsrom. De må få mulighet til å «kna» prosjektene, som Nye Veier har. Om Nye Veier blir en suksess, som har fått i oppgave å spille en «oppviglerrolle» mot tradisjonell veibygging, blir det lettere å gi Veivesenet mer frihet, sier Solvik-Olsen.

Dan P. Neegaard

Det skapte storm da Aftenposten kunne fortelle at Nye Veier ville spare penger ved å bygge veier med lavere standard. – Det vil gi raskere og billigere, men ikke dårligere veier, svarte Nye Veier-sjefen.

Fakta: Dette er Statens vegvesen Statens vegvesen består av Veidirektoratet og fem regioner (Region øst, Region sør, Region nord, Region vest og Region midt). Veivesenet ledes av en veidirektør (i dag Terje Moe Gustavsen, tidligere samferdselsminister fra Arbeiderpartiet), mens hver region ledes av egne veisjefer. Vegdirektoratet er øverste forvaltningsnivå og ligger i Oslo. Statens vegvesen gir faglige råd og legger grunnlag for beslutning om veibygging på oppdrag fra politikerne. Når politikerne har bestemt seg for hvor og hva som skal bygges, kan Veivesenet gjennomføre prosjektene på vegne av staten (europavei og riksvei) eller fylkeskommunene (fylkesvei).