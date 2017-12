Tok taxi København - Oslo – stakk fra regningen - så gikk el-drosjen tom for strøm

En beruset mann satte seg inn i en taxi i København i 2017🇩🇰

Ankom Abildsø i 2018🇳🇴 Forlot taxien uten å betale.



Vi fant mannen sovende hjemme i senga si. Han er nå våken, og gjør opp for seg. #Oslo — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) January 1, 2018

Like etter klokken 1 natt til mandag fikk politiet i Oslo en telefon fra en dansk taxisjåfør som ikke var helt fornøyd.

Etter en over seks timer lang kjøretur fra den danske hovedstaden til Abildsø i Oslo, hadde den norske kunden stukket fra regningen, skriver VG.

Den var da nådd 12.500 danske kroner.

– Da de kom frem til stedet, forduftet mannen inn i leiligheten. Det å ta taxi fra København til Oslo er jo en kostbar affære, så jeg skjønner godt at sjåføren kontaktet oss, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt.

Sovnet fra regningen

Politiet møtte opp i den aktuelle leiligheten og fant mannen sovende i sengen.

– Han ble vekket av politiet. Han er godt beruset, men vi er nå i leiligheten hvor han prøver å betale med kort, så dette ordner seg, sa Pedersen. Men politiet har ikke fått noen forklaring på hvorfor han la ut på den lange reisen.

Tilsammen må taxipassasjeren ut med omtrent 18.000 norske kroner for drosjeturen gjennom tre land.

Drosjen med flatt batteri

Men problemene stanset ikke der. Etter en tur på ca 576 km var den danske el-drosjen temmelig flat på batteriet.

Motoren utåndet mens taxien sto utenfor leiligheten på Abilsø og ventet på politiet.

Resultatet var at en tauebil måtte komme drosjen til unnsetning. Siden det er sjåførens ansvar å sørge for tilstrekkelig fremdrtiftsmidler, slapp passasjeren å hefte for denne ekstraregningen.