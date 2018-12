(Bergens Tidende:) Pengene skal blant annet brukes til å skifte ut stålet på skipet, som er fra 1914, da skipet ble bygget.

– Dette innebærer at store deler av skroget vil bli skiftet ut. Stålet er godt vedlikeholdt, men etter over hundre år bærer det preg av tæring. Det gjøres også en del tekniske oppgraderinger på skipet, sier Haakon Vatle, direktør for Stiftelsen Seilskuten Statsraad Lehmkuhl til Bergens Tidende.