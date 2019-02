Siv Jensen vil la tollerne bære pepperspray

Jensen har øverste ansvar for tollerne og ga i 2016 tillatelse til et prøveprosjekt der et utvalg tollere fikk bære våpenet fram til 2018, melder NRK.

– Fordi tollerne selv har ønsket å kunne bære pepperspray for å ha trygghet i en tidvis krevende jobbhverdag. Jeg ser ingen grunn til at de ikke skal kunne fortsette å bære pepperspray på jobb, sier Jensen.

Denne uken avslørte NRK at flere tollere fortsatte å bruke pepperspray etter at prosjektet var avsluttet og uten at det var hjemmel for bruken. Tolldirektoratet ønsket først å få tillatelse fra politiet til å ha våpenet, men besluttet deretter å inndra peppersprayen umiddelbart.

Jensen synes saken fremstår unødvendig byråkratisk og vil jobbe med Justisdepartementet for å se hva som skal til for at tollerne får sprayen tilbake.

– Jeg oppfatter at tolletaten aldri har noe ønske om å bryte det regelverket de til enhver tid er underlagt. Det oppstår fra tid til annen gale fortolkninger av regelverket, men da rydder vi opp i det, sier Frp-statsråden.

Nestleder Kari Tanderø Schaug i Norsk Tollerforbund mener pepperspray er viktig for tollernes sikkerhet på jobben.