Ti måneder før de overtar togdriften på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen gir selskapet Go-Ahead en smakebit på sjarmoffensiven de skal møte passasjerene med.

De bygger om og moderniserer togene.

Folk som vil sitte alene skal få lov til det, på frittstående og bredere seter.

De som vil sitte sammen i en kupé, eller i store grupper, skal få lov til det.

Det skal bli flere ekspressavganger mellom Oslo og Kristiansand.

Og, sommerstid kan flere vogner bli preget av Kaptein Sabeltanns verden, for folk som er på vei til Kristiansand Dyrepark.

Priser for ekstratilbudene vil selskapet foreløpig ikke ut med.

BESTE REISEMÅTE? Tre gamle Aftenposten-gubber fikk med seg en yngre kvinne for å kåre beste reisemåte Oslo-Kristiansand.

Må kapre nesten 800.000 flere passasjerer for å lykkes

Samme dag som NSB varsler passasjerrekord, og det er klart at Jærbanen for tiden er landets mest punktlige lokaltog, ønsker Go-Ahead å komme på offensiven.

Selskapet, som i fjor høst vant konkurransen om «Pakke Sør», må i løpet av fem år rekruttere 288.000 nye passasjerer på Sørlandsbanen og over 500.000 på Jærbanen.

De skal drive «Pakke Sør» for gjennomsnittlig 150 millioner kroner i året, under en tredjedel av det NSB har fått for å gjøre jobben.

Go ahead

– Cathrine Elgin, mobiliseringsdirektør i Go-Ahead Norge Sør, dere lover også flere avganger «mer tilpasset folks reisebehov»?

– Skal vi være attraktive, må avgangene møte folks behov. På Jærbanen blir det fra 15. desember halvtimesavganger også i helgene, for at folk skal ta tog i stedet for bilen. Det blir morgenekspresser på Sørlandsbanen, som innebærer kortere reisetid, og som skal gjøre toget mer konkurransedyktige med fly.

– Skal dere kjøre fortere enn NSB?

– Nei, vi skal ikke gjenta forsøk med det, sier hun og sikter til NSBs krengetog-forsøk på 1990-tallet, som gjorde passasjerer «sjøsyke».

– Men det kan bli færre stopp, sier hun.

– Hva mer kan du si om endrede avganger?

– Vi er i dialog med fylkeskommunene, samtidig som godsselskapet CargoNet har halvert antall tog på Sørlandsbanen. Det oss noen muligheter, sier Elgin.

Go ahead

NSB-suksess

Til tross for at NSB i fjor gjorde det svært svakt på punktlighet, reiste 70,7 millioner passasjerer med selskapets tog. Det gir en vekst på over 6,4 prosent fra 2017 til 2018. NSB-sjef Geir Isaksen opplyser torsdag at selskapet ikke minst har lykkes med anbudskonkurranser og passasjertall på buss.

125,3 millioner passasjerer reiste med Nettbuss i 2018.

Isaksen konstaterer at de ble nummer to i konkurransen om Pakke Sør.

– I desember leverte vi tilbud på Pakke Nord (med bl.a. Nordlandsbanen, Trønderbanen og Dovrebanen til Trondheim, red.anm.) som avgjøres i juni 2019.

– Vi har selvsagt ambisjoner om å vinne de kommende anbudsrundene, sier Isaksen.

Go-Ahead

Skal gjennomgå konkurransen om Pakke Sør

Opposisjonen på Stortinget har ikke sluppet saken om hvordan konkurransen om Pakke Sør ble gjennomført. Beslutningen om å gi Pakke Sør til Go-Ahead vil ikke bli endret, men behandlingen av saken i transportkomiteen på Stortinget, kan få følger for videre jernbanekonkurranse.

Denne uken fikk komiteen svar fra samferdselsminister Jon Georg Dale på en rekke spørsmål om konkurransen, og på muligheten for å få oversendt de sentrale dokumentene i saken.

Svaret fra Dale var identisk med dem han ga i Stortinget før jul. Når det gjelder dokumentene skriver statsråden at det ikke på det nåværende tidspunkt er mulig å få tilsendt anbudsdokumentene. De skal først gjennomgås av departementet, som ifølge Dale må gjøre en selvstendig vurdering av det som måtte være forretningshemmeligheter.

Go ahead

Som et apropos til Pakke Sør, siste måling viser at Jærbanen for annen uke på rad er landets mest punktlige lokal- og InterCity-bane, sammen med Arendalsbanen og Arna-banen ved Bergen. Med en punktlighet på 92,9 prosent gjorde Jærbanen det vesentlig bedre enn Flytoget (85,4 prosent).

Målingen er gjort i uke 6.