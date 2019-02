Full til sterk storm er observert flere steder i Nordland. På Rotvær meldes det om orkan, melder Meteorologisk institutt.

Meteorologene har sendt ut farevarsel på oransje nivå og det ventes svært kraftige vindkast, over 40 meter per sekund for Nordland nord for Helgeland.

I Bodø sentrum er deler av Nøstgata sperret av på grunn av løse fasadeplater. Riksvei 80 ved Naurstad er sperret i sørgående felt på grunn av et tre som har blåst over veien. I Ballstad i Lofoten har takplater løsnet, og politiet har derfor sperret en vei også der.

Stormen er i gang i #Nordland. Full til sterk storm er observert flere steder, orkan på Rotvær. Vinden holder seg ut formiddagen, før den gradvis dreier på nordvest og minker utover ettermiddagen. pic.twitter.com/diwwSmtsC9 — Meteorologene (@Meteorologene) February 16, 2019

Mange rammet av strømbrudd

Lofotkraft melder at 291 abonnenter i Lauvik i Lofoten er uten strøm som følge av det kraftige uværet.

– Vi har sendt ut to mann nå for å se på det. Det skal være en høyspentmast som har falt over veien, sier vakthavende i Lofotkraft Marek Eriksen til Lofotposten.

I morgentimene lørdag var det også enkelte på Ballstad som opplevde strømstans, i tillegg er 426 husstander uten strøm i Digermulen, Årstein og Holandshamn-området i Austre Vågan. Videre er strømmen også borte på Laupstad, Vestpollen og Sildpollnes.

Ifølge Lofotposten var totalt 927 kunder berørt ved 10.30-tiden.

Selskapet Nordlandsnett melder om ni pågående strømbrudd, men det er uvisst hvor mange av dem som skyldes uværet.

Taket havnet på veien

Lørdag morgen meldte politiet i Nordland om at taket på et eldre fiskebruk i Ballstad var tatt av vinden. Taket blåste av og landet i veien.

I Bodø blåste flere veggplater av Stadiontunet sykehjem. Veggplatene traff en bil, som fikk materielle skader som følge av hendelsen.

– Løse gjenstander, tak og fasadeplater blåser av bygninger, og trær velter over veier. Derfor oppfordrer vi nå folk til å holde seg innendørs til det verste været har gitt seg, slik at ingen utsetter seg for unødvendig fare, sier operasjonsleder Tommy Bech i politiet i Nordland til NRK.

I Leknes sto et næringsbygg i full fyr lørdag morgen. Det er kraftig vind i området og flere takplater løsnet. Beboere i området ble bedt om å holde vinduene lukket på grunn av røyk

Bjørn Godal / NTB scanpix

Torstein Rasmussen / NTB scanpix

Innstilte flyavganger

Båter og fly stanset

Vinden skaper også store problemer for fly- og båttrafikken i nord. Flere flyavganger fra Bodø lufthavn er innstilt på grunn av uværet, skriver NRK.

Uværet sørget også for at Hurtigruten MS Finnmarken fikk store problemer med å legge til kai på Ørnes i Meløy kommune, ifølge Avisa Nordland.

Også en rekke fergeruter og hurtigbåter er innstilt. Fergen mellom Festvåg og Misten er innstilt, og Kjerringøy er dermed isolert fra resten av Bodø kommune inntil videre.

I hele Nord-Norge er det sendt farevarsel for vanskelige kjøreforhold lørdag, både på land og sjø.

– Fra tidlig lørdag morgen til utpå ettermiddagen oppfordrer vi folk til ikke å ferdes ute i terrenget eller på sjøen. Bruk sunn fornuft. Det er stor skredfare og i tillegg ventet vanskelige kjøreforhold, skriver politiet i en pressemelding.