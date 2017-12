Vipps fungerer nesten som normalt etter tekniske problemer

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Cecilie Skjennald i Vipps fikk de ved 11-tiden fredag ha ryddet opp i de fleste problemene:

– Nå skal betaling fungere som normalt, mens check-out i Vipps go fortsatt kan være ustabil, sa Skjennald.

Hun forteller i 15-tiden at status er den samme og leger til at tjenesten nå fungerer som normalt for de aller fleste.

Fikk problemer da tjenesten skulle oppgraderes

En Vipps-kunde som skulle sende 500 kroner til hver av sine barn opplevde at den ene fikk 1000 kroner, mens overføringen til den andre ikke gikk igjennom:

– Nå er det jeg som må ordne opp ved å kreve penger tilbake siden Vipps ikke kan ta overførte penger tilbake, sier kunden.

Det var natt til onsdag Vipps-tjenesten skulle oppgraderes.

De skulle vært ferdige midt på dagen, men mange kunder opplevde problemer både torsdag og fredag.

Vipps har i dag 2,7 millioner kunder, som daglig utfører 300.000–350.000 transaksjoner med tjenesten.

Les også: Alle bankene er snart med i Vipps

Et vipps koster samfunnet 13 kroner