Krösatågen i Småland høres kanskje ikke så imponerende ut. Navnet gir snarere assosiasjoner til det landlige miljøet rundt Emil i Lønneberget, og den evig bekymrede Krösa-Maja.

Men området banen går i omfatter byer som Jönköping, Kalmar og Vimmerby, den siste forfatter Astrid Lindgrens hjemby. Rundt tre millioner passasjerer bruker banen i året, der det både går elektriske tog og dieseltog.

– At vi nå blir tildelt kontrakten, betyr at vi er konkurransedyktige. Det er spesielt gledelig at det er på kvalitet og ikke på pris at NSB, gjennom Tågkompaniet, nådde til topps, sier Arne Fosen, persontogsjef i selskapet.

NSB/Tågkompaniet skal være i sving på banen i desember 2018. Kontrakten varer til desember 2027, og kan da forlenges med tre år.

98 PROSENTS TILFREDSHET: Aftenposten besøkte Tågkompaniets linje i Dalarna i 2013. Den gang skrev vi at 98 prosent av kundene fornøyd med NSB - i Sverige.

Vegard Grøtt

Slo større selskap de vil møte i Norge

Flere av selskapene som er prekvalifisert for å konkurrere om Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen i Norge var med i konkurransen om Krösatågen.

Men hverken SJ, Arriva eller Keolis nådde opp. Aftenposten har for øvrig vurdert disse selskapene og de andre som skal konkurrere i Norge.

– Dette gir oss ytterligere erfaring i konkurranse. Vi har levert et tilbud der vi driver virksomheten på samme måte som vi tenker å gjøre i Norge, sier Arne Fosen til Aftenposten.

I Sverige driver NSB/Tågkompaniet Norrtåg i Norrbotn, i tillegg til i Dalarna. Men selskapet tapte konkurransen om å få drive lokaltogtrafikken rundt Stockholm. Den ble vunnet av Hongkong-gitanten MTR, som tidligere også har overtatt T-banetrafikken i den svenske hovedstaden.