Eirik Jensen fikk medhold i retten - får tilgang til penger Spesialenheten har tatt beslag i

I forbindelse med etterforskningen av ekspolitimannen har Spesialenheten tatt beslag i bankkonti, lønnskrav og framtidige bokinntekter, ifølge Jensens advokat Arild Holden.

Det utgjør verdier for omtrent 2 millioner kroner.

I tingrettens dom i høst fant dommer Kim Heger det kun bevist utover enhver rimelig tvil at Jensen var skyldig i korrupsjon for litt over 660.000 kroner. Holden ba om at de framtidige beslaglagte verdiene skulle begrenses til beløpet, i samsvar med dommen.

Det har Jensen nå fått medhold i av Oslo tingrett, skriver NRK.

– Han får tilbake rådigheten over de midlene som er overskytende. Det er snakk om litt over en million kroner, deriblant bokinntekter, sier Holden til kanalen.

– Tjent på ærlig vis

Fredag fastholdt advokaten at dette er penger Jensen har tjent på ærlig vis, som han bør ha rett til å disponere.

–Vitterlig har ikke dette noe med kriminalitet å gjøre. Dette er legalt så det holder, sa Holden.

Det er likevel ventet at Spesialenheten kommer til å anke tirsdagens kjennelse.

Korrupsjonsdømt

I 2014 ble politioverbetjent Jensen pågrepet i Oslo politihus og siktet av Spesialenheten for politisaker for grov korrupsjon. 18. september 2017 ble han dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon, medvirkning til hasjimport og våpenlovbrudd.

Gjermund Cappelen ble i samme sak dømt til 15 års fengsel for hasjinnførsel og grov korrupsjon, samt inndragning av 825 millioner kroner.

Jensen og Cappelen har begge anket dommen, og ankeforhandlingen er berammet i Borgarting lagmannsrett 28. august og antas å vare i 20 uker, eller 80 rettsdager, til og med 1. februar 2019.