Vær forberedt på en skrallende ettermiddag! De kraftigste bygene kommer trolig lengst nord i Hedmark og Oppland, mens Agder og Telemark kan slippe litt billigere unna i dag enn i går, ifølge vakthavende meteorolog Marit Berger.

Hun sier at bygene ser ut til å gå litt lenger nord enn i går. Sønnavind kommer opp Oslofjorden og bidrar til å holde temperaturene litt nede, noe som gjør at tordenbyger ikke får bygget seg opp like sterkt.

Over 100 skogbranner torsdag

I går førte lynnedslag til over hundre skogbranner i den tørre skogbunnen. Brannmannskapene jobbet på høygir for å få kontroll over flammene. Særlig Agder og Telemark ble hardt rammet.

– Skogbrannene som raste i hele går ettermiddag er nå under kontroll, men faren for ulming under bakken gjør at brannene kan blusse opp igjen, særlig hvis det blåser?

– Det blir ikke veldig mye vind, men litt i området rundt Oslofjorden, sier Berger.

Lokale regnbyger kan bli ganske kraftige fredag ettermiddag, særlig nord på Østlandet. Det vil fortsatt komme lokale byger lørdag.

– Noen steder kom det over 20 mm nedbør på en time, men i det store og hele hjelper ikke byger på skogbrannfaren. Regnet trekker ikke ordentlig ned i bakken når det kommer så mye på kort tid, sier meteorologen.

Det varme været holder seg i dagene fremover. Prognosene viser tørt vær med temperaturer rundt 25–30 grader, og det er ikke noe ordentlig regn i sikte som kan hjelpe tørkerammede bønder i Sør-Norge.

– Har dere noen oversikt over hvor mange lynnedslag som kom i går?

– Det var tusenvis. Vi prøver å få ut eksakte tall senere i dag, sier Berger.

Mens Østlandet bader i sol, har Vestlandet mer skyet vær. Nord-Norge kan vente seg sommerlige temperaturer fra tirsdag neste uke. Da stiger temperaturene, særlig i indre strøk av Finnmarksvidda og indre del av Troms. I helgen blir været vekslende.