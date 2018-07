Telia kjøper Get TDC Norge

Det sammenslåtte selskapet vil ha om lag 2,3 millioner mobilkunder, og om lag 1,8 millioner mennesker vil være brukere av bredbånd- og TV-tjenestene til Get og TDC hver dag, heter det i en pressemelding fra Telia Norge.

– Det nye selskapet vil bli en fullverdig totalleverandør og en industriell utfordrer i markedet. Vi vil bli en slagkraftig og uavhengig konkurrent til markedslederen, sier administrerende direktør Abraham Foss i Telia Norge.

Telegigant får gigantbot: Derfor fikk Telenor en smekk på 800 mill. fra konkurransemyndighetene

– Ingen umiddelbar betydning for kundene

Get har 518.000 husholdninger og bedrifter på sitt fibernett, og mer enn 1 million kunder for TV- og bredbånd. Oppkjøpet av selskapet vil ifølge Telia ikke få noen umiddelbar praktisk betydning for kundene og eksisterende kundeforhold og tjenester videreføres slik som de er i dag.

– Vi har lenge hatt et godt samarbeid med Telia, nå tar vi den relasjonen over til et nivå hvor vi virkelig kan skape store samfunnsendringer, sier administrerende direktør Gunnar Evensen i Get TDC Norge.

Konkurransetilsynet må godkjenne

Ifølge Dagens Næringsliv betaler Telia en pris som tilsvarer Gets samlede selskapsverdi på 21 milliarder kroner. Prisen utgjør 12,1 ganger det som var brutto driftsresultat i Get i fjor.

Avisen skriver at Telia regner med å oppnå synergier på 600 millioner kroner innen 2021 gjennom kryssalg både til forbrukere og bedrifter, redusert kundeavgang og andre besparelser.

«Avtalen forutsetter godkjennelse av konkurransemyndighetene, som forventes i løpet av andre halvdel av 2018», skriver Telia Norge i pressemeldingen.