Vil ha Ring 4 rundt Oslo – godt utenfor sentrum

– Veier som planlegges og bygges nå er viktige veier for kommunene og hver enkelt region. De gir en nødvendig modernisering av gamle veier. Men ser man på kartet, kan disse veiene tilsammen utgjør en Ring 4 rundt Oslo, sier fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap).

Cornelius Poppe / NTB scanpix

Fredag samlet han og flere fylkestopper seg i Vikersund på et seminar for å diskutere en mulig Ring 4. Dette har vært diskutert i ulike former i flere år. Men nå åpner altså både fylkesordfører i Buskerud og Østfold for at veier som planlegges i større grad bør ses på som ett stort prosjekt.

– En Ring 4 vil kunne gå gjennom et 30-talls kommuner i Buskerud, Akershus og Østfold, og være viktig daglig vei for over godt over en millioner mennesker. Jeg håper nye Viken kan jobbe med å se samferdsel i Viken i større sammenheng, slik som for eksempel ring 4, sier fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth (Ap).

Fakta: Disse veiene kan inngå i Ring 4 Oslofjordtunnelen – planlegging av nytt løp. Utvidelse til fire felts på E134 Lier, Dagslett – E18. Rv. 35 Hokksund – Åmot. Statens vegvesen presenterer traséforslag i mars. Ringerike og Jevnaker: Byggestart Eggemoen – Olum 2019. Nymoen – Eggemoen under planlegging. Roa – Gardermoen – Romerike. Ferdig utbygd vei. Romerike – E18 Østfold. KVU-arbeid for avlastningsvei til Oslo gjennom indre Østfold og Akershus pågår. Skal leveres innen utgangen av året.

Ingar Storfjell

– Se hva Moss-Horten og Oslofjordforbindelsen tar av trafikk i dag, som ellers ville vært innom Oslo, og i hvor stor omkrets trafikken rammes når det skjer noe tett på hovedstaden.

Vil gå gjennom 30 kommuner

Poenget til Ryberg og Haabeth er å sluse all trafikk som ikke skal inn i Oslo utenom byen. De vil ha nasjonal debatt og et prosjekt på linje med fergefri E39 og E18 gjennom Telemark og Sørlandet.

Ole Haabeth kjenner ikke til beregninger for hvor stor del av trafikken i regionen som kan tenkes å bruke Ring 4 og ikke være innom Oslo.

Blant deltagerne på seminaret i Vikersund fredag var blant andre LO-sjef Gabrielsen og NHO-direktør Ole Erik Almlid.