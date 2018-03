Norges fylkeskommuner eier 49 prosent av Innovasjon Norge. De er dermed Innovasjon Norges nest største eier etter staten.

– Vi har hatt et møte, og avventer nå ytterligere informasjon. Jeg synes det er oppsiktsvekkende hvordan Isaksen har grepet inn, mens vi som stor eier knapt har fått noe informasjon om saken, sier fylkesordfører Jenny Følling (Sp) i Sogn og Fjordane fylkeskommune til Dagens Næringsliv.

Følling sier at fylkeskommunene ikke har vært involvert i prosessen som endte med at styreleder Per Otto Dyb trakk seg.

Fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap) leder kollegiet av fylkesordførere i Norge. Han sier at fylkeskommunene vil avvente videre reaksjoner til næringsministeren har svart på stortingsrepresentant Terje Aaslands (Ap) spørsmål til Stortinget.

På bakgrunn av Aftenpostens saker har Aasland stilt følgende spørsmål i til Røe Isaksen i Stortinget:

«På hvilke måter, på hvilke tidspunkt og med hvilken begrunnelse har statsråden gitt uttrykk overfor styret eller noen av styrets medlemmer for at en prosess knyttet til daglig leder skulle stoppes eller på andre måter gitt uttrykk for sitt syn på daglig leder og/eller en styrebehandling av forhold knyttet til daglig leder, og mener statsråden at hans inngripen er i tråd med statens prinsipper for god eierstyring?»

Isaksen skal svare mandag.

Les Aftenpostens saker om Innovasjon Norge-saken her: