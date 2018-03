Klart for folkeavstemning om sammenslåing av Troms og Finnmark i mai

Finnmarks fylkesting vedtok i forrige uke at folkeavstemningen skulle avholdes før 17. mai, med voteringstema ja eller nei til å slå Finnmark sammen med Troms.

– Finnmarkingene er nå gitt en unik mulighet til å si sin mening om sammenslåinga med Troms. Det er mitt håp at flest mulig vil benytte seg av denne muligheten. Uansett hva du har tenkt å stemme: Bruk stemmeretten din, oppfordrer Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap).

Fylkesordføreren legger til at det vil bli mulig å stemme både over internett og ved buk av tradisjonell stemmeseddel.

I en fersk undersøkelse utført av Sentio, viste det seg at innbyggerne i både Finnmark og Troms sier et klart nei til fylkessammenslåing. I undersøkelsen svarte 86 prosent av de spurte i Finnmark og 73 prosent i Troms nei til et sammenslått Troms og Finnmark.

Om de to fylkene blir slått sammen vil det nye storfylket dekke en firedel av Norges areal.