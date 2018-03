Det er full stans i togtrafikken mellom Asker og Drammen på grunn av problemer med strømtilførselen.

NSB organiserer buss og taxi på den innstilte strekningen.

– Fullstendig stans i trafikken

Åge-Christoffer Lundeby, pressesejef i NSB, forteller at de jobber med å få på plass busser som skal frakte passasjerene.

– Vi er ikke sikre på årsaken til togstansen, men Bane NOR melder at kontatktledningen ligger nede i Liertunnelen. Pr. nå er det fullstendig stans i trafikken. Vi jobber med å få på plass buss for tog, sier Lundby.

Ett tog sto fast i tunnel

Ifølge Lundeby sto et tog fast inne i Liertunnelen med passasjerer om bord i to og en halv time, før det ble trukket ut.

Han fortalte at passasjerene som satt fast i tunnelen tok situasjonen med godt mot, men at de naturlig nok var utålmodige etter å komme seg ut av tunnelen.

Regionstog fra Oslo S til Bergen og til Stavanger er også berørt av togstansen.