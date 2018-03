Klokken 20.17 startet trafikken opp igjen.

Da hadde det vært full stans i togtrafikken mellom Asker og Drammen på grunn av problemer med strømtilførselen.

NSB organiserte buss og taxi på den innstilte strekningen.

Tidligere tirsdag kveld ble det anslått at togene ikke kom til å kjøre igjen før klokken 21.15, men klokken 20.17 meldte altså Bane Nor at trafikken var i gang.

– Fullstendig stans i trafikken

– Vi har hatt mye mennesker og lange køer. Det er ganske store mengder mennesker som skal fraktes forbi Asker mot Drammen i ettermiddagsrushet. Rapportene nå sier at det fortsatt er mye folk på stasjonen i Asker, men bussene går hele tiden, sa pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB like før klokken 20 tirsdag.

Bane Nor meldte tirsdag ettermiddag at grunnen til problemene var at kontaktledningen lå nede i Liertunnelen.

Ett tog sto fast i tunnel

Et tog sto tirsdag ettermiddag fast inne i Liertunnelen med passasjerer om bord i to og en halv time, før det ble trukket ut.

Passasjerene tok situasjonen med godt mot, men var naturlig nok utålmodige etter å komme seg ut av tunnelen, ifølge Lundeby i NSB.

Regionstog fra Oslo S til Bergen og til Stavanger var også berørt av togstansen.