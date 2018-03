Valdres-saken: Moren fortalte at Angelica ikke stolte på noen

Det ble både lest opp fra avhør og spilt av lyd- og videoopptak i Gjøvik tingrett torsdag. Angelica Heggelunds mor er tiltalt for grov mishandling av datteren. De flyttet fra Lommedalen til en hytte på Beitostølen etter påstander om mobbing, og 13-åringen ble funnet død av avmagring på hytta nyttårsaften 2015.

I avhørene fortalte moren mye om tiden som ledet til at hun flyttet med datteren. Hun fortalte blant annet at det hadde skjedd altfor mange svik og vonde ting i Lommedalen, og at datteren derfor ikke ville tilbake dit, skriver Budstikka som fulgte rettsdagen.

– Hun stoler ikke på noen voksne i det offentlige, sa moren og viste spesielt til skolen og helsevesenet.

– Hun stoler på familien sin og de gode vennene sine, utdypet hun før politietterforskeren spurte om det er hun eller datteren som ikke stoler på noen:

– Det er Angelica jeg mener, svarte tiltalte i avhøret.

Lagde julemiddag

Halvor Solhjem Njerve

Avhøret dreide også inn på tiden på Beitostølen og julen og dagene frem til nyttårsaften. Jenta veide bare 21,7 kilo da hun ble obdusert. I politiavhør beskriver moren datterens helse som «rask og oppegående» i oktober, og fortalte blant annet at hun tror hun var i kontakt med datterens fastlege i midten av november.

I avhør fortalte den tiltalte blant annet at hun og datteren lagde julemiddag, og at de porsjonerte ut julegavene utover romjulen, slik datteren likte det. Flere vitner har tidligere i rettssaken opplyst at de fant flere uåpnede pakker under juletreet på hytta.

Ifølge moren så hun og datteren på Julenøtter på NRK dagen før nyttårsaften, og forsvarer Aasmund Sandland redegjorde da for en utveksling av tekstmeldinger mellom datteren og morfaren om løsningsordet.

Ringte sykehuset

Moren fortalte også om nyttårsmiddagen hun og datteren skulle lage sammen. Her sier tiltalte at hun husker veldig lite, men forteller at de sto og kuttet rotgrønnsaker da datteren ble slapp etter å ha drukket juice.

– Da sa jeg at nå ringer jeg sykehuset. Jeg husker jeg ba dem sende ambulanse og luftambulanse, og at det tok over 30 minutter, forklarte hun. Ifølge loggen fra AMK-sentralen på Gjøvik brukte ambulansen 36 minutter på å finne frem til hytta.

– Jeg ringte dem fra min mobil. Da jeg skjønte at hun ikke pustet, skrudde jeg på høyttaler og la telefonen på kommoden. For jeg trengte hendene mine. Jeg kunne jo ikke holde telefonen og snakke, sa hun, ifølge Budstikka.

Til slutt i avhøret svarte tiltalte på direkte spørsmål fra etterforskeren at hun ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen.

Tekstmeldinger skal undersøkes

Mødrene til flere av Angelica Heggelunds klassevenninner avviste i retten onsdag at mobbing hadde vært noe problem mellom de jevnaldrende jentene mens de gikk på Gullhaug barneskole i Bærum. Alle tegnet et bilde av en mor som var så overbeskyttende overfor datteren at det gikk ut over relasjonen med klassekameratene.

Tirsdag ble det klart at Kripos skal undersøke tekstmeldinger som ble utvekslet mellom 13-åringen og moren samme dag som jenta ble bekreftet død. Forsvarer Aasmund Sandland leste da opp et titall tekstmeldinger som ble utvekslet et par timer før moren ringte etter ambulanse.

Kvinnens medforsvarer, advokat Ann Turid Bugge, mente da at rettssaken ikke kunne fortsette før det er avklart om moren har manipulert meldingene, noe hun mener påtalemyndigheten har insinuert.

I retten mandag forklarte en rettsmedisiner som undersøkte den døde 13-åringen, at dødsfallet kunne ha skjedd allerede dagen før nyttårsaften. Han avviser at det er sannsynlig at jenta sto oppreist og kuttet grønnsaker ved kjøkkenbenken kort tid før moren ringte etter ambulanse.