I likhet med flere tidligere prisrekorder for tunfisk, var det også denne gang eieren av en stor sushi-kjede som bladde opp for å sikre seg den ettertraktede varen.

Kiloprisen på 94.000 kroner havnet på det dobbelte av rekorden fra 2013.

Det var selskapet Kiyomura Corp. som betalte regningen. Selskapet eies av Kiyoshi Kimura, som driver sushikjeden Sushi Zanmai, skriver nyhetsbyrået AP.

Ifølge kringkastingsselskapet NHK var Kimura overrasket over årets høye pris på tunfisk.

– Men kvaliteten på den tunfisken jeg kjøpte, er den beste, sa han ifølghe NHK.

Kim Kyung-Hoon / Reuters / NTB Scanpix

Kan bli utryddet

Japans sushispisende befolkning er det største markedet for tunfisk i verden. Økende etterspørsel der og i resten av verden har ført til overfiske. Noen eksperter advarer om at blåfinnet tunfisk kan bli utryddet. Enkelte steder er bestanden redusert med 96 prosent, skriver AP.

– Feiringen av den årlige nyttårsauksjonen skjuler de store problemene som denne arten står overfor, sier Jamie Gibbon i The Pew Charitable Trusts, som arbeider for å bevare tunfiskbestanden.

– Det er ikke tvil om at tunfisk er overbelastet og utsatt for både ulovlig, urapportert og uregulert fiske, sier Julie Døvle Johansen, rådgiver for bærekraftig sjømat og havmiljø i WWF Verdens naturfond.

Tunfisk er populært også blant mange i Norge. Her var fisket etter makrellstørje, som blåfinnet tunfisk heter på norsk, i flere år var forbudt.

Tegn til bedring i Norge

– Bestanden av makrellstørje i Norge viser tegn til bedring, og fisket er gjenopptatt de siste årene, sier Johansen.

I år er det innført ordinært fiske på makrellstørje, og kvoten på 104 tonn.

Også i Norge selges det tunfisk som ikke er fisket på en god og bærekraftig måte.

– Nå går det an å få kjøpt MSC-merket tunfisk i matbutikken og det mener WWF er den beste måten å handle på.

Johansen har dette rådet til dem som skal kjøpe tunfisk:

– Spør om hvor tunfisken kommer fra. Det er viktig å skape et mer bevisst forhold til hvor fisken vi spiser kommer fra, og hvordan den er fisket.