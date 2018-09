Kvinne i Kristiansand tiltalt for to drap

Påtalemyndigheten mener kvinnens far døde som følge av forgiftning eller drukning, og at ekssamboeren døde av forgiftning eller kvelning, skriver VG.

Forsvareren sier det ikke er bevis for å fastslå dødsårsak og kvinnen nekter straffskyld.

Syvbarnsmoren ble pågrepet 26. september i fjor. Hun er tiltalt for å ha drept sin 52 år gamle far i 2002 og sin 67 år gamle samboer i 2014. Hun har under etterforskningen vært gjennom en tvungen rettspsykiatrisk observasjon.

– Det er ikke bevis i saken for å kunne fastslå dødsårsak. Politiet uttalte derimot tidlig at dødsårsaken var forgiftning. Riksadvokaten mener heller ikke det er bevis for planlegging, slik politiet og statsadvokaten mente, sier Olav Sylte, som er kvinnens forsvarer, til VG.

Riksadvokaten: Forsettlig

Ifølge VG ville politiet tiltale kvinnen for to overlagte drap. Riksadvokaten har bestemt at tiltalen skal lyde på forsettlig drap, som ikke krever slik planlegging.

Saken er tidligere omtalt i flere medier for rundt et år siden, blant annet i Aftenposten. Da skrev vi at faren til den nå tiltalte kvinnen, i 2002 ble funnet død i badekaret.

Samtidig ble hun mistenkt for å ha drept sin tidligere samboer i 2014.

Strid om arveoppgjør

Ifølge VG skal politiet ha tatt i bruk undercover-agenter som infiltrerte kvinnens liv. I tillegg har politiet avlyttet telefonen, bilen og leiligheten hennes, samt at de spanet på henne.

Aftenposten skrev at det har vært en bitter strid mellom kvinnen og farens familie, der hun beskylder familien for å ha stjålet verdier fra henne og en annen livsarving. Dokumenter hun selv har offentliggjort på nettet, viste at boet etter faren besto av verdier for godt over 13 millioner kroner.

Den siktede kvinnen skal, ifølge disse dokumentene, ha mottatt en million kroner.

I forbindelse med etterforskningen, ble graven til faren åpnet. Imidlertid klarte ikke rettsmedisinerne å påvise dødsårsaken, men det skal være funnet spor av legemiddel i graven.