Livløs person funnet i Svelvik

Sent lørdag kveld fikk politiet melding om en livløs person som ble funnet i Svelvik.

Politi, ambulanse og brannvesen rykket ut til stedet.

– Situasjonen er uavklart, men jeg kan ikke utelukke at det dreier seg om et sykdomstilfelle, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Rune Hunshamar, til Aftenposten kort tid etter 23.00.

Ble funnet utendørs

Personen ble funnet utendørs i tilknytning til Steinhoggerveien.

– Det har vært politihunder på stedet. Det er normalt og et av mange tiltak vi iverksetter for å avklare hva som har skjedd her, forklarer operasjonsleder.

Politiet har foreløpig ikke varslet pårørende om situasjonen.

Klokken 23.15 lørdag kveld er politiet fremdeles på stedet.

Saken oppdateres.