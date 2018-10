Jensens bruk av informanter ble et sentralt tema på den første dagen av utspørringen i Borgarting lagmannsrett av den tidligere polititoppen. Jensen forsvarer seg mot tiltalen om korrupsjon og medvirkning til innførsel av nærmere 14 tonn hasj, som Gjermund Cappelen hevder han smuglet til Norge i årene 2004 til 2013.

I retten innrømmet Jensen gjentatte brudd på informantinstruksen.

– Hvorfor har du ikke fulgt den? ville aktor, leder for Spesialenheten for politisaker Jan Egil Presthus, vite.

– Fordi instruksen ikke alltid er godt utformet. Den vurderingen står jeg for. Jeg har hentet inn informasjon som har vært bra for politidistriktet, svarte Jensen.

Offensiv

I retten tegnet han et bilde av seg selv som travel politimann med en rekke informanter og kilder på si; en som var mer interessert i å skaffe seg informasjon enn å følge regler. Å følge en til dels rigid instruks ville dessuten tatt mye tid.

– Å drive med informanter er en utrolig kynisk virksomhet. Det er lett å bli opptatt av resultater, men det er mennesker det handler om. Det høres sikkert banalt ut, men jeg lovte faren til Cappelen å prøve å hjelpe ham. Det har jeg prøvd, sa Jensen.

Ifølge Jensen var Cappelen en god informant. Cappelen hevder på sin side at Jensen var en betalt politimann på innsiden i hasjnettverket han bestyrte.

Sjefene visste ikke

I retten kom det også fram at Jensens to nærmeste sjefer i tida før han ble pågrepet i 2014, politiinspektør Einar Aas og visepolitimester Sveinung Sponheim, ikke var klar over kontakten med Cappelen.

– Det som er greia, er at ingen at topplederne – med unntak av det nasjonale prosjektet – vet hvem som er informanter. Men de har vært interessert i resultatene. Det har vært en aksept for å drive sånn, hevdet Jensen.

Mange av møtene med Cappelen ble heller ikke loggført, slik de skulle ha vært i henhold til instruksen, som Jensen selv var med på å utarbeide som avdelingsleder for avsnittet for Spesielle operasjoner (SO). Der står notoritet – grundig og etterprøvbar loggføring – sentralt.

Grunnen var at kvaliteten på informasjonen fra Cappelen ikke alltid var like god, forklarte Jensen.

– Men det er mange notater som er beriket med ting som kommer fra Cappelen. Da holder de mål, men det er ikke alt som gjør det. Det kan være informasjon som det er vanskelig å verifisere, sa Jensen, som trolig blir værende i vitneboksen i tre uker framover.

Ufarlige spørsmål

Det har vært knyttet seg stor spenning til om ekspolitimannen vil forklare seg annerledes enn han gjorde i Oslo tingrett. Der ble han ikke trodd av dommerne, som dømte ham til 21 års fengsel.

Det har også vært spekulert på om Jensen har tjent eller tapt på at Cappelen måtte i vitneboksen før ham.

– Dette er den beste måten å gå fram på. Nå får Jensen anledning til å kommentere de anklagene som er rettet mot ham, mens Cappelen ikke får mulighet til å tilpasse sin forklaring, sier Jensens forsvarer John Christian Elden til NTB.

Aktoratet begynte i den forsiktige enden på den første dagen av utspørringen av ekspolitimannen. I tida framover vil det bli langt tyngre for Jensen når spørsmålene om de drøyt 1.300 tekstmeldingene mellom ham og Cappelen, de mange kontantinnskuddene og baderomsoppussingen på gården på Fenstad kommer opp.