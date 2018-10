Eirik Jensen på plass i vitneboksen

Der skal han forsvare seg mot tiltalen på korrupsjon og medvirkning til innførsel av nærmere 14 tonn hasj, som bærumsmannen Gjermund Cappelen hevder han smuglet til Norge i årene 2004 til 2013.

Det knytter seg stor spenning til om den pensjonerte polititoppen (61) vil forklare seg annerledes enn han gjorde i Oslo tingrett. Der ble han ikke trodd av dommerne, som dømte ham til 21 års fengsel.

Sjefen for Spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus, startet utspørringen ved å vise til et hjelpedokument om Jensens ansettelsesforhold ved Oslo politidistrikt. Allerede der måtte Jensen korrigere flere av opplysningene.

Preshus ville også vite hvorfor Jensen utga boka «På innsiden» om sitt politiliv ni måneder etter han ble pågrepet i 2014, i en periode der han nektet å forklare seg for politiet. Jensen forklarte at det å sitte i varetekt og møte sitt eget ansikt på avisenes førstesider hadde vært svært tøft.

– Det slet meg helt i bånn. Boka ble en redningsplanke for meg. Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten den, sa Jensen.

– Er boka et innlegg i denne saken?

– Ikke i nærheten. Den har ingen ting med rettssaken å gjøre, svarte Jensen.

Presthus konkluderte like fullt med at boka kan brukes som dokumentbevis i retten.