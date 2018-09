Farenivået økes til rødt ved fjellet Mannen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) bekrefter overfor NTB at farenivået økes fredag ettermiddag.

Vakthavende geolog Ingrid Skrede i NVE sier at det er målt store bevegelser i fjellpartiet og at de øker selv ved små nedbørsmengder. Nå er det meldt en del nedbør fram mot midnatt og økende mengder utover natten.

– På bakgrunn av dette setter vi opp farenivået til rødt, sier hun på NVEs nettsider.

Slitsomt

Fredagens evakuering er den andre på en uke, den tredje i år og den åttende siden 2014.

Rauma-ordfører Lars Olav Hustad sier det er slitsomt for innbyggerne med så mange evakueringer.

– Men vi visste tidligere i dag at det kunne bli rødt nivå. Situasjonen for de evakuerte er under kontroll. Nå må vi nok en gang smøre oss med tålmodighet, sier han til NRK.

En uke siden sist

Ifølge NVE er det målt 4 centimeters bevegelse i døgnet i den øvre delen av det aktive fjellpartiet og litt under 1 centimeters bevegelse i den nedre delen.

Veslemannen er det aktive partiet av det ustabile fjellpartiet Mannen i Rauma i Møre og Romsdal. Det siste året har Veslemannen forskjøvet seg mer enn to meter. Den nedre delen av partiet har flyttet seg 20 centimeter.

Torsdag i forrige uke var også beboerne evakuert. Da gikk det flere skred og steinsprang fra Veslemannen. Det største skredet hadde et volum på mellom 1.000 og 2.000 kubikkmeter. Totalt volum på Veslemannen er 120.000-180.000 kubikkmeter, noe som utgjør rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen.

Saken oppdateres.